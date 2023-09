Capello: Napoli ha perso determinazione!

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, l’ex tecnico del Real Madrid, analizza queste prime tre giornate di campionato. Molto critico, nei confronti degli azzurri, dopo la sconfitta interna, contro la Lazio:

“Il Napoli fa meno pressing e ha meno voglia. Ha perso determinazione. Manca Kim, un giocatore importante, ma manca soprattutto il filtro del centrocampo, cosa che la passata stagione, non accadeva mai”

Problemi in difesa quindi, ma anche in mezzo al campo, dove i partenopei, soprattutto nel secondo tempo della partita, non sono riusciti a contrastare le ripartenze biancocelesti.

Fabio Capello nota anche, una condizione fisica non al top:

“Mi sembra inoltre che faccia girare palla più lentamente. Deve riprendere la strada dell’anno scorso, questo dipende dall’allenatore, ma anche dai giocatori. Questo Napoli mi sembra un po’ appagato, con momenti di grande gioco, ma non è la squadra della passata stagione”

Severo Don Fabio, che vede una squadra diversa rispetto all’anno passato, anche se, siamo solo alle prime battute, di un lungo campionato.

Da ex CT della Nazionale inglese, parla anche dell’avvicendamento sulla panchina italiana:

“Mancini ha commesso un gravissimo errore, ha accusato il presidente della federazione dicendo che non sentiva più la fiducia, quando bastava dire di aver ricevuto un’offerta, a cui non si può rinunciare. Si è arrampicato sugli specchi”

Su Spalletti?

“Sono contento, perché ci voleva uno un po’ matto. Luciano è un po’ matto per accettare subito di rientrare, alla guida della Nazionale. L’emozione è grande, la voglia altrettanto, essendo un allenatore ispirato, mi sembra sia stata una bellissima scelta”

Ne ha per tutti il pluridecorato Mister Capello, il tempo saprà dire, chi avrà fatto la scelta migliore.

