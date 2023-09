Il fantasma di Spalletti in casa Garcia

La panchina del Napoli 2024 è la più complicata d’Europa.

Mai più di quest’anno.

Occorre una personalità non indifferente. Vale anche per i calciatori neo arrivati.

Per paradosso il Napoli, dopo lo Scudetto ed i quarti di Champions, può soltanto “rimetterci”.

Bisognerebbe domandare a Bigon padre.

Mister come ci si siede in panchina dopo lo scudetto?

Scudetto a Napoli non a Milano o Torino.

In quel caso c’era qualcuno che comandava il campo.

Oggi no.

Garcia lo sapeva.

Stava accomodandosi in uno dei posti più “scomodi” per un allenatore. Probabilmente il più scomodo in Europa.

Grandi nomi ci hanno pensato su’ poi declinato la possibilità.

Sensazione così poi non tanto vaga.

Aggiungete che Rudi era lontano dall’Italia da 7 anni ed allenava in Arabia ed ecco servita la critica dietro ogni angolo.

Va detto che il secondo tempo con la Lazio è indifendibile.

Come i Ragazzi devono “ammazzare” i genitori per poter sbocciare, Garcia deve far i conti con il fantasma di Luciano Spalletti.

Troppo perfetto il Napoli di Luciano, a tratti più di quello di Maurizio Sarri.

Senza dubbio il più vincente.

Garcia lo sapeva.

Sta a lui, ora, rimediare a quel secondo tempo con la Lazio.

Sta a lui dare una fisionomia a questa squadra.

Sta a lui dimostrare che l’avventura in Arabia Saudita era una parentesi, una “vacanza” e non una fase professionale discensiva.

In bocca al lupo Rudi.

