Giovanni Simeone fa impazzire i tifosi…

Giovanni Simeone, attaccante argentino del Napoli che ha sperato nella convocazione della sua nazionale per il mondiale in corso di svolgimento in Qatar, si sta concentrando in questi giorni a lavorare duramente agli ordini di mister Luciano Spalletti. E sui social, in particolare sulla sua pagina di facebook, ha pubblicato una bella foto in cui corre palla al piede braccato da un compagno di squadra. Questo il suo messaggio a corredo dell’immagine: “Torniamo e ci prepariamo”.

Tantissimi i commenti dei tifosi azzurri che hanno apprezzato particolarmente il post del bomber classe 1995 che fino ad oggi ha collezionato 13 presenze tra campionato e Champions League e 6 gol. Eccone alcuni: “Sei un grande uomo ed un grande calciatore. Tornate, preparatevi e vinciamo insieme”, scrive Teresa. Mentre Gennaro si raccomanda: “Alla ripresa torniamo forti come abbiamo chiuso la prima parte di stagione. Dai Cholito, meriti più spazio, ma vedrai che tutti sarete fondamentali”.

