Tra il ‘sogno’ Pafundi, la questione Demme e la resistenza agli assalti sui big: il Napoli ha le idee chiare sul mercato

Il Napoli non rovinerà certamente il sogno dello Scudetto nel calciomercato di gennaio. Chi si aspetta una svendita da parte degli azzurri, deve mettersi l’animo in pace. Eh sì, perché gli azzurri vogliono partire con il massimo delle potenzialità e non sarà certo il calciomercato a distrarre la squadra.

E pensare che puntare ad agosto sul Napoli scudettato sarebbe stato un affare. Sfruttando i vari bonus di benvenuto come, ad esempio, se scommetti con il codice promo Betclic, si sarebbe potuto ricavare una bella cifra. La verità è che la banda di Spalletti ha colto tutti di sorpresa. E ora Milan, Inter, Juventus e chi più ne ha più ne metta sono costretti a inseguire.

Napoli, tutti i big restano, costi quel che costi

Osimhen, Zielinski, Anguissa, Kim e tutti gli altri saranno sul campo di battaglia per regalare un sogno ai tifosi. De Laurentiis ha già dato mandato a Giuntoli di rifiutare qualsiasi offerta che dovesse arrivare per i gioielli partenopei, Khvicha Kvaratskhelia compreso.

Un bluff? Assolutamente no! Nella sua storia di presidente del Napoli, infatti, Aurelio De Laurentiis non ha mai ceduto un giocatore importante a gennaio. E, c’è da dire, non ha nemmeno acquistato un big nel mercato di riparazione. È proprio una filosofia aziendale: il Napoli non viene rivoluzionato a metà campionato.

Quindi, i tifosi possono dormire al sicuro: a gennaio si continua a tifare per i protagonisti che, almeno fino ad adesso, stanno regalando un sogno che pochissimi pensavano di vivere in questa stagione.

Se parte Demme arriva Ilic

Tra tantissime luce, al Napoli c’è un piccolo punto nero: Diego Demme. Il calciatore tedesco, che era titolare fisso con Gattuso, ormai è diventato praticamente l’ultimo dei centrocampisti. Spalletti, diciamoci la verità, non lo vede proprio e lui è insoddisfatto. Secondo alcune voci starebbe pressando la società di essere ceduto già a gennaio, considerando che avrebbe già ricevuto delle offerte.

Il Monza pare che sia sulle sue tracce, ma anche la Salernitana, che ha bisogno di qualità a centrocampo, starebbe facendo un pensierino al centrocampista tedesco. I rapporti tra Iervolino e De Laurentiis sono molto buoni e chissà che Aurelio non faccia un ‘regalo’ al collega salernitano.

Ovviamente, se Demme dovesse partire, sarebbe già pronto il sostituto: si tratterebbe di Ivan Ilić, praticamente l’unico a salvarsi nella disastrosa stagione del Verona e nazionale serbo.

Piano per il futuro: Simone Pafundi

Il Napoli pensa anche al futuro e avrebbe messo gli occhi su Pafundi, talentuosissimo centrocampista dell’Udinese classe 2006 (primo a esordire in Nazionale nato in quell’anno). Sarebbe una operazione per il futuro e il padre del ragazzo ha già detto che Simone tifa Napoli e verrebbe a piedi.

Chi lo ha visto giocare, parla di un talento cristallino come non se ne vedono da anni in Italia. Pafundi è cresciuto, tra l’altro, in curva B e, pur risiedendo in Friuli, ha origini partenopee. Chissà che un giorno non possa essere profeta in patria.

Seguiteci su https://www.facebook.com/PSNapoli

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati