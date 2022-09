Gazzetta su Kim: “Completo e Sorprendente”

La Gazzetta dello Sport spegne ogni confronto tra Kim Min-Jae, difensore del Napoli, e Kalidou Koulibaly, ex difensore degli azzurri, attualmente al Chelsea:

“Kim non è il nuovo Koulibaly ma è semplicemente Kim, capace di esaltare anche chi gioca di fianco a lui perché abituato a difendere di reparto al contrario del centrale del Chelsea che eventualmente rimediare a qualche svarione tattico con il suo strapotere fisico. Anche per questo si è preso la scena ed è già finito nel mirino degli addetti allo scouting dei maggiori club europei. Che fosse forte lo si sapeva già quando era in Cina ma che fosse così completo è sorprendente anche per Giuntoli che lo è andato a prendere in Turchia ritenendolo un difensore “applicato””.

Kim, Occhio alla clausola…

“Versando appunto 50 milioni in un determinato periodo nella prossima estate, qualsiasi club straniero (la clausola non è valida per l’Italia) può portare Kim lontano da Napoli anche se il club azzurro confida negli ottimi rapporti con gli agenti del coreano e nel desiderio del ragazzo di imporsi in maglia azzurra. Certo, la plusvalenza sarebbe di quelle da capogiro visto che De Laurentiis ha tirato fuori 20 milioni poco più di un mese e mezzo fa intuendo ancora una volta per primo che c’era la possibilità di fare un affare, sia tecnico che economico. Per adesso, dunque, meglio godersi Kim e non pensare al suo futuro”

