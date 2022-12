Fulvio Collovati emoziona tutti su Maradona!

Di Diego Armando Maradona si è detto di tutto e si continua a parlare del più grande giocatore della storia del calcio. I tifosi del Napoli lo amano in maniera incondizionata. La sua morte ha aumentato il mito attorno al calciatore argentino che grazie alle sue gesta ha fatto trionfare la squadra partenopea e l’Argentina. I complimenti più belli spesso però arrivano da calciatori avversari che hanno avuto la fortuna di sfidarlo su un terreno di gioco.

Fulvio Collovati, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Il circolo dei Mondiali’ su Rai Play:

“Maradona aveva trovato l’ancora di salvezza nella sua Napoli. E’ sempre stato vicino ai poveri, perché veniva dalla povertà e sapeva quanto soffre la povera gente”.

“Napoli lo ama anche per questo e non solo per quello che ha fatto sul campo. Di Maradona non ci si dimentica, proprio perché era vicino alla gente”, ha dichiarato

