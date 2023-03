FootMercato Annuncio Bomba: Trovato accordo per il rinnovo di Kvaratskhelia!

Kvicha Kvaratskhelia è senza ombra di dubbio il fiore all’occhiello della scorsa sessione estiva di calciomercato. Il calciatore più desiderato dalle big europee dopo quello che ha fatto vedere quest’anno alla corte di Luciano Spalletti nel Napoli. Ma Aurelio De Laurentiis ha voluto scongiurare ogni pericolo e si è mosso in anticipo per accorciare i tempi del rinnovo contrattuale. Così ha più potere di mercato ed il coltello dalla parte del manico nelle eventuali contrattazioni future per il talento georgiano che ha incantato il mondo intero in maglia azzurra.

Secondo quanto riportano i francesi di FootMercato, Khvicha Kvaratskhelia rinnova con il Napoli. Accordo ad un passo per il prolungamento dell’attaccante con nuovo stipendio che passerà da 1 a 2,5 milioni fino a 4 bonus compresi. Un super e meritato aumento. Il nuovo accordo scadrà un anno dopo la scadenza attuale, ovvero nel 2028.

“Il Napoli ha pianificato la sua cessione solo a partire dall’estate 2024 e la cifra di partenza non sarà inferiore a 100 milioni di euro dato che non ci sarà clausola nel nuovo contratto. I tanti club interessati a Kvara sono avvisati: ci sarà un’asta per acquistarlo”. Ha concluso il portale francese.

