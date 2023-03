Sentite Totti: “Il Napoli ha avuto fortuna! Spalletti? Grande allenatore…”

Francesco Totti, ex stella della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, a margine dell’evento di Padel la Finale del Cuore. L’ex capitano giallorosso si è soffermato anche sul Napoli. Ecco le sue parole:

“Cosa ha detto il campionato? Mi aspettavo un Napoli così? No, sapevo che era una buona squadra con un grande allenatore, un binomio ben fatto. Hanno fatto il massimo e sono stati fortunati di non avere una squadra dietro che ha saputo tenere il passo”.

Ha, inoltre, evidenziato: “Quando giocavo io c’erano la Juve o l’Inter che se facevi 20 vittorie ne facevano 19. Quest’anno non è stato così”.

Certo, le rivali non sono all’altezza di questo Napoli, però, non è facile mantenere un distacco così ampio sulla seconda. La squadra azzurra, tra l’altro, sta evidenziando la sua forza anche in Europa. Infatti, hanno raggiunto per la prima volta i quarti di finale in Champions League, battendo l’Eintracht Francoforte.

Totti “beccato” sui social dai tifosi azzurri

Francesco Totti, ex calciatore e capitano della Roma, ha espresso il suo pensiero sul Napoli e dopo aver fatto i complimenti a Luciano Spalletti ha anche sottolineato che la squadra partenopea ha avuto fortuna considerando di non aver avuto una avversaria in grado di tenere il passo come capitava ai suoi tempi con Juventus, Inter ed altre. Parole che non sono del tutto piaciute ai tifosi azzurri i quali si sono scatenati nelle risposte e nei commenti sui social.

Eccone alcuni, anche molto divertenti: “Non è che forse il Napoli ha letteralmente dominato e ha condizionato le altre anche psicologicamente? Eppure basterebbe vedere dove sono Inter e Milan in Champions per capire. E anche la Juventus in Champions”.

E poi: “L’anno scorso hanno glorificato Mourinho per aver vinto la prestigiosissima Conference League (che nessuno vorrebbe giocare per ovvie ragioni) e ora dicono che nessuno regge il passo in campionato. Quanta ipocrisia: me l’aspetto dal popolino, ma da Totti no”. Infine c’è chi scrive: “Ilary si è portata via i rolex, ma il cervello è rimasto per evitare di dire certe cose. E dai Francè, sono un tuo ammiratore”.

