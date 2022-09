Editoriale Umberto Chiariello: “Turnover Sbagliato…”

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21 e conduttore della trasmissione Campania Sport, ha commentato il pari del Napoli con il Lecce nel suo consueto editoriale:

“Ndombele non è in grande forma, si sta rilevando un giocatore in grande ritardo. Raspadori dovrebbe consentire il cambio di sistema di gioco e nel primo tempo il Napoli è andato in grande difficoltà. Però c’è stata un’intera ripresa dove si potevano mettere le cose a posto. Ed ora a Napoli i giudizi saranno come sempre eccessivi.

Kvara dopo due partite sembrava il nuovo fenomeno della Serie A. Ora dopo due partite, dove è stato pesantemente ingabbiato dagli avversari, lascia qualche perplessità perché eccede nei personalismi e viene ben marcato. Quindi bisogna mantenere una certa equità di giudizio. Sono giocatori nuovi, giovani, che devono farsi.

Secondo me il turnover era anche necessario, ma Spalletti ha ecceduto. A mio giudizio questa partita ci riporta con i piedi per terra, ma ci riporta anche ai problemi dell’anno scorso: in casa facevamo una fatica bestiale. Il pareggio di Firenze lo capisco, quello di stasera molto bene. E certamente se qualcuno pensava che il Napoli fosse diventato una corazzata, questo pane nero che il pareggio ci consegna ci fa capire che il percorso è lungo e difficile”.

Editoriale Umberto Chiariello:

