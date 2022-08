Dazn chiede scusa…Ma i tifosi vogliono partite non scuse!

Dopo i disservizi che stanno mettendo in crisi la visione delle partite di Serie A su Dazn, la piattaforma streaming ha pubblicato un breve comunicato su Twitter:

“Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente“

Ma i tifosi pagano, e se ne fanno poco delle scuse della piattaforma, e ci si augura che le gare di oggi, e la loro visibilità’ non siano condizionate, come gia’ accaduto nella giornata di ieri, da disservizi non nuovi alla piattaforma in essere!

Ricordiamo anche che ci sono stati degli aumenti per gli abbonamemnti attuali, ed onestamente, se sono questi presupposti, non so quanto sia accettabile un aumentare un qualcosa che dopo un anno, peggiora e non migliora…in attesa di poter visionare Verona-Napoli, visto che e visibile solo su Dazn….che Dio ci aiuti!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati