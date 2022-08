Mercato Napoli, La richiesta e alta…

Il Napoli sta continuando a sondare il mercato per rinforzare la squadra in vista della nuova e lunga stagione. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di TuttoSport c’è stata una telefonata del Napoli al Torino per chiedere informazioni su Lukic.

La risposta dei granata è stata raggelante: vuole 20 milioni di euro. Il Torino, come riferisce TuttoSport, si aspetta che Lukic (dopo l’ammutinamento di venerdì mattina) si presenti regolarmente al campo di allenamento.

Il club presume che il ragazzo non voglia portare a livelli ancor più gravi e infuocati la rottura (zero problemi con Juric, è storia nota: Frattura troppo grave, a fronte del mancato prolungamento del contratto oltre il 2024 con in seno la vera chiave un innalzamento dello stipendio da 700 mila euro netti ad almeno 1,5 più bonus). Promesse inevase da mesi, secondo Lukic.

Al limite delle prese in giro, tra richieste di sconti da parte del Torino. E Lukic (tuttocampista portato al gol e all’assist facile) ha mercato, data la sua esplosione ormai da un anno con Juric: in Italia c’è in prima fila la Roma, che intanto vuole far fuori Diawara (bisognerà attendere, dunque); all’estero, piste varie tra Germania, Inghilterra, Spagna. Per la cronaca, anche Crystal Palace e Siviglia hanno già effettuato sondaggi.

