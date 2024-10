Conte: In campo la formazione migliore.

Conferenza stampa per il tecnico del Napoli, prima della sfida contro il Lecce. L’allenatore azzurro sgombera subito il campo da equivoci, viste le voci ricorrenti in questi giorni:

“Non vedo il motivo per cui dovrei fare un turnover massiccio. Proverò a mettere in campo la formazione migliore per non commettere errori. Sarà molto importante fare risultato, ho ancora domani per prendere delle decisioni”

Nella partita di Empoli, Antonio Conte si era lamentato dell’approccio alla gara, contro il Lecce non vuole rivedere gli stessi errori:

“Mi auguro che ci sia un approccio diverso rispetto ad Empoli. Alcune volte anche gli avversari incidono su queste situazioni, tutto ciò può portare ad incontrare difficoltà, vogliamo fare meglio”

La possibilità di guadagnare sulle dirette avversarie, non è un argomento che il tecnico salentino vuole sentire:

“Non guardo mai ciò che fanno gli avversari, ma penso sempre alle nostre partite. Siamo concentrati solo sul nostro match, noi vogliamo continuare sul nostro percorso”

Il tema Kvaratskhelia non poteva mancare, il tecnico del Napoli non vuole distrazioni:

“Ad oggi c’è una discussione in atto tra il club ed il calciatore. Entrare nei dettagli non è opportuno. Khvicha deve essere concentrato sulla stagione, sono sicuro che continui così perché è un professionista esemplare. Nel calcio tutto può succedere, kvara deve essere concentrato solo su ciò che sta facendo”

Anche Lukaku ha lasciato qualche dubbio, per la prestazione in Toscana, per Antonio Conte non ci sono problemi:

“Non è insufficiente la prestazione di Lukaku nel primo tempo di Empoli, ma di tutta la squadra. Non vedo problemi sulla gestione del calciatore”

I prossimi impegni, diranno molto, sulle possibilità di questo Napoli:

“Dopo Verona è successo l’esatto opposto, dobbiamo trovare un equilibrio. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, provare ad abbreviare questo percorso. Credere in quello che facciamo”

Anche per Politano, potrebbe esserci un turno di riposo:

“Bisogna tenere in considerazione la squadra che andremo ad affrontare. Spesso ci sono avversari che coprono tutto il canale d’attacco, motivo per il quale l’esterno si abbassa spesso, come Politano. Quando troveremo squadre che attaccano in modo diverso, potremo vedere contemporaneamente Kvara, Neres . Dietro Politano abbiamo tante valide alternative”

Nessuna indiscrezione pre gara, sulla formazione da parte del tecnico salentino, nessuna distrazione. Come da sempre nella sua natura, per Conte testa bassa e pensieri solo al campo.