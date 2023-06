Ciro Venerato sul mercato azzurro: “È un discorso di ambizioni e competitività del futuro Napoli…”

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai. Che ha parlato di mercato a tutto tondo:

Notizie di giornata?

“Siamo a giungo ed il mercato inizia ad emettere i primi bagliori. La copertina è del Milan e del Tottenham. I rossoneri, dopo il colpo Kamada, stanno definendo anche Loftus-Cheek. Con il calciatore c’è un accordo totale, con un contratto quadriennale. Si stanno limando i dettagli con il Chelsea. Si è partiti con una richiesta da venticinque milioni, si è scesi a venti ed oggi l’accordo prevede quindici milioni, bonus compresi. Sarebbe il terzo acquisto del nuovo Milan, ricordando l’arrivo, definito a febbraio, di Sportiello. Si aspetta sviluppi su Arnautovic che sostituirai un Ibrahimovic da sistemare tra panca e campo. Il Tottenham, invece, sta avendo un colloquio importante, a Londra, con Postecoglou, manager del Celtic. Il problema tra il Napoli e Luis Enrique non è mai stata concorrenza di Psg o Spurs. I londinesi non hanno mai puntato con decisione su Enrique, così come il tecnico spagnolo non era convinto della soluzione Tottenham. È un discorso di ambizioni e competitività del futuro Napoli. De Laurentiis continuerà a scandagliare soluzioni straniere, sempre attendendo la finale di Conference per analizzare possibili evoluzioni sul fronte Italiano. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi”.

Saprebbe dirci, rispettivamente, il migliore ed il peggiore tecnico e giocatore della storia del Napoli?

“Il migliore, per me, resta Ferlaino. L’ex presidente ha vinto due Scudetti e, soprattutto, ha portato a Napoli il più grande di tutti. Subito dopo viene De Laurentiis, anche se la palma spetta a Ferlaino. Sul peggiore non rispondo, mi farei troppi nemici… Per quanto attiene i calciatori, piuttosto che parlare di giocatori in senso assoluto, è meglio citare il migliore ed il peggiore colpo della storia recente del club. Il migliore acquisto è forse Hamsik, per rapporto qualità prezzo, così come Lavezzi. Il peggiore, invece, Fideleff, assieme a Vargas”.

Quale sarà il futuro di Mourinho?

“Se il Psg non lo prende credo che resterà alla Roma per mancanza di offerte. Andrà atteso se la Roma lo lascerà in scadenza o deciderà per il rinnovo. A tal riguardo, ho molti dubbi. Ad oggi è un 51 e 49, tenendo presente che in caso di partenza del portoghese la soluzione prospettata sarebbe quella di Gasperini”.

Dybala resterà a Roma?

“Credo sia un calciatore molto legato a Mourinho. Se resta mou resta Dybala. La clausola non è altissima e potrebbe fare gola a molti club. La volontà del club è di trattenerlo, prolungandogli contratto e migliorandolo. La permanenza del tecnico blinderebbe l’argentino. C’è un rapporto intenso tra i due, che si evince anche dalle dichiarazioni del tecnico lusitano. Ciò detto, non escludo la permanenza della Joya nella capitale”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati