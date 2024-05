Napoli: Sei diventato lo “zerbino” scudettato! Infatti chiunque affronti il Napoli, da un’po’ di tempo a questa parte, e consapevole di non dover faticare tanto per conquistare i tre punti e se poi ci aggiungiamo anche sbagliare i rigori, allora si compie ormai rito dello “scendere in campo” di un gruppo ormai senza coesione e senza attributi.

Purtroppo per i tifosi del Napoli, mancano ancora 2 giornate alla fine del torneo in corso, con un bottino misero di 51 punti, fuori da tutte le coppe, con un tricolore mai dimostratosi meritato, e ne tantomeno difeso, ed una squadra allo sbando e scioltasi fin dal ritiro scorso a Castel Di Sangro! E contro l’undici felsineo si è davvero toccato il fondo per la pochezza e la debolezza insipiente mostrata, da parte di un gruppo ormai in resa incondizionata!

Certo, il sol pensiero che un Bologna modesto, certamente bello da vedere ma non trascendentale vinca senza opporre alcuna “resistenza” stona con il Napoli che fu, paragona irriverente, dove nemmeno un briciolo di dignità venga mostrato sul rettangolo di gioco da questi “ometti” troppo presto sul piedistallo dei supereroi!

Napoli: Ma non era meglio tacere, anziche’ dire “Voglio vincere la Champions?”

Assodata la responsabilità dei calciatori, dei tre tecnici susseguitisi nel corso della stagione, vi è un “tarlo” che continua a ballonzolare nel cranio, e che proprio non riesce ad abbandonarlo, ormai sempre più lacerato da un ‘annata che ha dell’inverosimile per quanto scellerata! Ma perché’ si è giunti a questo scempio?

Per dirla alla Antonio Lubrano, “La risposta è …non lo so! se non provare a chiedere all’”adorabile visionario” lumi so ciò che’ e stata questa annata e come spiegare una gestione da folle convinzione di onnipotenza, visto il risultato finale ottenuto (Ad oggi 42 punti dalla prima e 9°in classifica e fuori dall’ Europa!)

Senza andare troppo indietro, anche se il particolare e fondamentale, ricordiamo la volontà di voler vincere la Coppa dalle Grandi Orecchie da parte del patron, forse dichiarato in un momento di eccessiva adrenalina, caduta miseramente sul nascere e mai spiegato, se non in una conferenza che comprendeva la pasta e fagioli e quattro chiacchiere da buoni amici, il motivo di tanto lassismo ingiustificato! Tra tecnici ornamentali e campagne estivo-invernali da incapacità collettiva, il risultato post-scudetto ha mostrato l’inadeguata incompetenza del visionario…non più adorabile!

Napoli: Ora occorre un tecnico, oppure un pararsi il…16?

E ‘chiaro che far peggio di quest’anno risulterebbe quasi impossibile, ma con Adl non si sa mai! come è altrettanto doveroso, un cambio di rotta immediato da parte della proprietà perché’ ripetere una stagione del genere, porterebbe non solo danno ma alla chiusura di un ciclo, giunto trionfale allo scudetto, per poi cadere miseramente per egocentrismo presidenziale!

Quindi per frenare l’infervorarsi della piazza, stufa di essere “lo scemo del villaggio”, si cerca il nome di grido per la panchina, dunque Antonio Conte! Con Chiavelli, amministartore delegato, pronto a frenarne l’idea visto il costo esoso per le casse azzurre, ricordiamo Società con bilancio sano, ma spesa da Supermarket!

Dunque un 16 di alto livello per pararsi da ogni evenienza, ma sarà realisticamente fattibile la convivenza tra titani? La cosa sicura e che i costi sono “da capogiro” per questa società, presumibilmente di difficile realizzazione, ma ora è il momento dicapire dove si voglia arrivare e cosa essere domani…Oggi il Napoli rappresenta una vera’ e propria Polveriera, dove tutti remano contro tutti, ed il Pirata Nero resta in silenzio a guardare questo scempio perpetrato da luglio scorso. Cosa sarà domani? Ci si augura non come ieri…Anche se va ricordato che il patron della baracca è sempre lo stesso, Sor Aurelio, meglio conosciuto come Capitan Fracassa!

