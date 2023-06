Umberto Chiariello davvero un fiume in piena: “Oggi la Juventus può dire che ha taroccato un campionato, se n’è uscita con una multa, ma i fessi siamo noi…”

Umberto Chiariello, giornalista vicino alle vicende del Napoli, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, ha evidenziato:

“Oggi la Juventus può dire che ha taroccato un campionato, se n’è uscita con una multa, ma i fessi siamo noi, quelli che pensano alla competizione agonistica, il bel calcio, ci esaltiamo per il Manchester City che è taroccato dalla panchina. Cornuti e mazziati, bello vero? Tanto noi, chi siamo se non il popolo bue che porta soldi al calcio e si ammocca tutto? I padroni fanno i loro interessi e quando è il momento si tappano il naso, chi di loro sia, il problema è serrare le fila e andare avanti”.

Chiariello, inoltre, ha aggiunto:

“Il pallone è morto? No, è sgonfio da anni e non ce ne siamo accorti perché ci siamo abituati. La penalizzazione della Juve fa gridare allo scandalo i benpensanti, ma quanto dura? I giornali da luglio saranno titolati sul calciomercato e noi tutti cominceremo a pensare ai grandi acquisti, vincere lo scudetto, battere gli avversari. Giovanni Falcone disse: “Dove comanda la mafia, i posti nelle istituzioni vengono tendenzialmente affidati a dei cretini”, non mi pare che in FIGC ci siamo dei geni”.

