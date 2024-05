Napoli-Bologna: Tifoso allontanato

Una caduta di stile, poco più. Una caduta di stile ed un caso da botteghuccia. Piccolezze che non si addicono ad un colosso come la SSC Napoli.

Il sintomo, però, di un nervosismo poco noto a casa nostra. Veniamo da anni da protagonisti.

Eravamo abituati ad includere, a godere e a prendere in giro e non “ad essere sfottuti”.

Ci si deve saper stare quando si è incudine.

Abbiamo battuto e forte quando eravamo martello.

Il caso di cronaca racconta di Napoli – Bologna, Politano sbaglia il rigore, un tifoso felsineo, in tribuna autorità, non in curva, esulta, senza nemmeno troppo esagerare e viene “invitato” a lasciare il suo posto.

C’è un video che è diventato virale sui social e che ci spinge a darne conto.

Nulla di particolarmente “violento”, nulla di trascendentale ma Napoli si è sempre considerata e dimostrata diversa. In questa occasione, chi ha costretto il tifoso a lasciar il suo posto, ha commesso un abuso.

Una grave mancanza.

Bisogna saper perdere dice la canzone. Bisogna saper perdere perché dopo sarà ancora più gustoso vincere.

In mancanza della società, le scuse le rivolgiamo noi.

Ci scusi, è stato un momento di nervosismo.

Miglioreremo il prossimo anno.

Pedagogista dello Sport