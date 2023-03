Chiariello euforico: “Il terzo gol del Napoli è l’apoteosi, il manifesto del gioco di Spalletti”

Puntuale al termine di ogni partita l’editoriale di Umberto Chiariello su Canale 21. Ecco le sue parole con il Video della trasmissione:

“Il terzo gol del Napoli è l’apoteosi, il manifesto del gioco di Spalletti. Dopo il vantaggio il Napoli ha avuto un quarto d’ora difficile. Per il resto è stato sempre e solo grande Napoli. Doppietta per Osimhen, settimo gol in cielo. Kvara ha fatto 12 gol e 10 assist in campionato, 14 e 14 in stagione, qualcosa di straordinario per un esordiente che viene dalla Georgia. Ennesima gara senza subire gol per Meret. Insomma, una macchina da guerra. E mancano undici turni alla fine. Le distanze sono siderali, il Napoli ha stracciato un campionato e ora affronterà in Champions il Milan che sembrava ritrovato ma è in un momento di grande difficoltà. Davvero volete negare che il Napoli sia favorito in Champions su Milan e Inter? E’ vero che si tratta di un’altra competizione ma oggi il Napoli è la squadra più forte d’Italia”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati