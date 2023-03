Sentite Marchegiani: “Provocazione che non accetto, il Napoli non dipende da…”

Luca Marchegiani ha espresso alcune considerazioni sul Napoli dagli studi di Sky Calcio Club, trasmissione condotta da Fabio Caressa sulle frequenze di Sky Sport.

“Victor Osimhen? Non ricordo un giocatore così determinante da quando seguo il calcio. Ronaldo? Lui cambiava le partite, ma Osimhen è diverso, straordinario. Khvicha Kvaratskhelia non è da meno? Di Kvara, poi, non ne parliamo. Quello che fa Victor, secondo me, è semplicemente incredibile”.

L’ex portiere della Nazionale Italiana e della Lazio, oggi opinionista e commentatore tecnico di Sky Sport, ha continuato la sua analisi affermando:

“Khvicha Kvaratskhelia lo adoro, mi piace tantissimo, ma Victor Osimhen, adesso, mi sembra eccezionale per la quantità di cose che riesce a fare in una sola partita. C’è chi dice che, togliendo Osimhen a questo Napoli, la squadra di Spalletti sarebbe comunque prima? Non accetto questa provocazione, perché diventa una critica implicita agli altri. Comunque, non ne sono convinto: non so se sarebbe così…”.

