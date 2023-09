“Chi vincerà il tricolore? Io non cambio idea e propendo per il Napoli di Rudi Garcia” Giancarlo Padovan scommette sugli azzurri

Il giornalista Giancarlo Padovan ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Microfono Aperto, programma in onda sulla emittente Radio Sportiva, toccando diversi argomenti. Tra questi la lotta per la conquista dello scudetto:

“Chi vincerà il tricolore? Io non cambio idea e propendo per il Napoli di Rudi Garcia nonostante la sconfitta subita al Diego Armando Maradona contro la Lazio di Maurizio Sarri. Ha qualcosa in più rispetto alle avversarie. Ma occhio all’Inter che mi pare molto solida”.

Sulla Juventus: “Qual è il ruolo di Weston McKennie? Io penso che faccia male ovunque giochi. Sono i fatti a testimoniarlo. Viene da una esperienza assai deludente in Inghilterra (chiaro il riferimento al Leeds. Con la compagine inglese il centrocampista ha raccolto diciannove presenze in campionato, ndr). La cosa che mi fa più specie è che non solo la Juventus lo abbia confermato all’interno del proprio organico, ma anche il mister dei bianconeri, Massimiliano Allegri, lo considera quasi un titolare. Io punterei su altri nomi sinceramente, ma sarà il campo, come sempre, il giudice supremo”.

Sul Milan: “Ha sbagliato poco sul mercato, lo vedo creativo. Jovic potrebbe trovare degli aspazi come vice-Giroud”.

