“Tutti scandalizzati da questa “nota ufficiale” del Napoli…Il fatto grave è che smentire una notizia è darla due volte. Si fa solo per questioni di vita o di morte. Questa lo era?” Anna Trieste commenta cosi la figuraccia della società

La giornalista e blogger napoletana, Anna Trieste, ha commentato cosi il comunicato della SSC Napoli in merito alle voci di mercato su Kvara ,e non solo. Di seguito il tweet della societa, e a seguire la risposta della giornalista:

La SSC Napoli ha smentito categoricamente quanto comparso in questi giorni sui quotidiani in edicola:

“Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di ‘cazzate’. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli”.

Anna Trieste la pensa cosi:

:“Tutti scandalizzati da questa “nota ufficiale” del Napoli che usa espressamente la parola “cazzate”. La verità è che, al di là del tono, del registro e della scelta del lessico, il fatto grave è che vale sempre la regola aurea della comunicazione “istituzionale”: smentire una notizia è darla due volte. Insomma. Si fa solo per questioni di vita o di morte. Questa lo era?”.

