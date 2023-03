Champions League: Clamoroso A San Siro…Probabile divieto di trasferta ai residenti in Campania!

La notizia arrivata poco fa ha del clamoroso: Milan-Napoli di Champions League potrebbe essere vietata ai residenti in Campania. In questo modo si bloccherebbe la trasferta alla maggior parte dei tifosi azzurri, che non potrebbero prendere parte in nessun modo al match. L’indiscrezione l’ha lanciata Sportitalia pochi minuti fa. Andiamo a vedere quanto si legge direttamente dal sito di Alfredo Pedullà, noto giornalista dell’emittente tv.

Si potrebbe vedere una nuova limitazione territoriale alla vendita dei biglietti per una gara di Champions League. Stando quanto riportato da Sportitalia, dopo i fatti accaduti con gli ultrà dell’Eintracht, su Milan–Napoli incombe l’ipotesi di chiudere la trasferta ai tifosi residenti in Campania. Al momento i biglietti sono a disposizione solo per chi ha la tessera del tifoso del club rossonero e la vendita libera potrebbe anche non partire. Inoltre nei prossimi giorni potrebbe arrivare la stretta per chi risiede in Campania, bloccando così completamente la trasferta ai tifosi azzurri.

