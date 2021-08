A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Giovanni Capuano, Radio 24, soffermandosi su Ronaldo ed il mercato della Juve.

“Ronaldo negli ultimi tre mesi della scorsa stagione ha pensato solo all’Europeo e alla sua nazionale”

“Pur segnando tanto, ha staccato la spina rispetto alla Juventus. Abbiamo capito che è Ronaldo avrebbe voluto lasciare la Juventus, ma siamo arrivati al 24 agosto è tutta questa storia non ha prodotto il passaggio di Ronaldo da qualche altra parte ma neppure qualche straccio di offerta. C’è ancora qualche spiraglio aperto che porta in Premier League o al PSG, ma La Juventus ha gestito male dal punto di vista comunicativo l’ultima settimana. La scelta di Allegri di lasciar fuori Ronaldo è potente e lo mette con le spalle al muro”.

“Milan ed Inter? Si rischia di essere smentiti già alla terza giornata, quando comincia il campionato vero”

“Il Milan dà l’impressione di essere squadra assolutamente solida, ha ricominciato da dove si era fermata dalla capacità di vincere in trasferta. Penso che sia il Milan più forte di quello che ha cominciato la stagione scorsa anche se deve ancora completare qualcosa sul mercato. Ha vinto senza 5 perni del Milan dello scorso anno. L’Inter ha rubato gli occhi, ma il Genoa era ai confini dell’impresentabilità. Mentre, ha impressionato Calhanoglu. Se non fosse accaduto quello che è successo ad Eriksen, Calhanoglu non sarebbe lì. Quello che ho visto in 60 minuti di Calhanoglu contro il Genoa non l’ho mai visto fare ad Eriksen, anche se il danese resta un calciatore superiore. La Juve resta la mia favorita, anche se abbiamo visto il suo lato peggiore ad Udine. Al secondo posto vedo l’Atalanta. Poi, le due milanesi. Ma, se il Napoli non vende nessuno, Spalletti ha una rosa competitiva“

