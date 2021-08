Moncalvo: “Juve ostaggio di Ronaldo. CR7 seconda scelta delle big”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto il giornalista Gigi Moncalvo, soffermandosi su Ronaldo e la Juve “ostaggio” di CR7.

“Dobbiamo fare una colletta per prendere Ronaldo. Nessuna squadra al mondo l’ha preso, dal Real Madrid ad altri”

“Mendes, il suo procuratore, si sta giocando una fetta importante della sua credibilità. Perché quando Messi è andato al PSG, il palazzo è crollato. Se Kane non va al City, Guardiola si potrebbe accontentare di Ronaldo. Stesso dicasi per lo scenario col Real. Ronaldo è una seconda scelta. Solo la Juve se lo può tenere, anche se come ha sottolineato Boniek è strano che la Juve pianga miseria e si tenga questo lingotto d’oro così pesante. Ronaldo ha lanciato la maglia per aria dopo il gol ad Udine: cosa voleva dire? ‘Finalmente mi sono tolto dai coglioni questi della Juve’ oppure era solo gioia? Non si era mai visto il lancio della maglia da parte sua nei suoi anni italiani. Juve ostaggio di Ronaldo? Si, crea dei grossi problemi ad Allegri. La tattica mostrata ad Udine è: Dybala inventa, Ronaldo guarda. Allegri può permettersi questo problema di gestione Ronaldo dopo i disastri lasciati dalla gestione Pirlo? Io non credo”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati