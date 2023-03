Capello e Del Piero sicuri: “Napoli piu’ pronto contro chiunque rispetto alle milanesi!”

Il Napoli ha rifilato un complessivo 5-0 finale all’Eintracht. Gli azzurri si sono imposti 0-2 nella gara di andata. In quella di ritorno i partenopei hanno dominato vincendo con il punteggio di 3-0. L’ex allenatore di Real Madrid e Juventus, Fabio Capello, ha commentato la grande prestazione della compagine di Luciano Spalletti ai microfoni della emittente televisiva SKY:

“Ho visto grande umiltà e grande attenzione nel Napoli anche a risultato acquisito. L’Eintracht correva e pressava ma gli azzurri non hanno concesso niente. Il Napoli ha tutto per proseguire, il Milan e l’Inter non danno questa sensazione”.

Alessandro Del Piero ha poi aggiunto:

“Il calcio italiano esce bene da questa tornata di partite avendo portato ben tre squadre ai quarti di finale di Champions League. Inter e Milan devono alzare il livello mentre il Napoli ha già la qualità per affrontare chiunque al prossimo turno. Senza togliere nulla all’assist di Politano ma Osimhen ha fatto un grandissimo gol. Si vede che ha una fame incredibile. Lobotka interpreta nel migliore dei modi un ruolo difficile, quello di play, ma perde pochissimi palloni”.

