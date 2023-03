Una doppietta e quarti raggiunti…Ma perche’ Osimhen non esulta?

Victor Osimhen ha realizzato due gol contro l’Eintracht di Francoforte nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions League: il 3-0 finale (l’altro gol è di Zielinski) consente al Napoli di Luciano Spalletti di volare ai quarti. Ed è un risultato storico, la squadra partenopea non ci era mai riuscita prima. Sono tre le italiane che hanno strappato il pass per il cammino finale: sono rimaste in otto a giocarsi questo trofeo, ovvero Real Madrid, Napoli, Chelsea, Milan, Inter, Benfica, Bayern Monaco e Manchester City.

Tornando ad Osimhen, l’attaccante nigeriano non è sembrato del tutto sorridente, nemmeno dopo i due gol si è scatenato con l’esultanza come di solito fa. Al momento del cambio non era nervoso come in occasione del cambio con l’Atalanta, ma è apparso comunque affaticato e scuro in volto. I napoletani, sui social, gli scrivono:

“Sorridi, ragazzo, ci stai e ti stai regalando un sogno comunque vada in Champions e già sei nella storia di Napoli e del Napoli”. Oppure: “Non fare calcoli, non pensare che vuoi segnare sempre di più. Gioca come sai fino all’ultima partita, poi si tirano le somme. Tranquillo, lascia fare a Spalletti i cambi”. Ed inoltre: “Forse sono i 5 gol di Haaland a darti fastidio? Lascia perdere il record di gol, l’importante è vincere di squadra”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati