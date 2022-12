Camerun-Brasile, probabili formazioni e dove vederla in tv

Di Marta Salmoiraghi

Questa sera alle ore 20 italiane Camerun – Brasile chiudono la fase a gironi del Mondiale in Qatar del Gruppo G.

Il Brasile, già matematicamente agli ottavi, affronta il Camerun che invece deve sperare di vincere, e di ricevere buone notizie da Serbia – Svizzera, per strappare un pass per accedere alla fase a eliminazione diretta.

La Seleçao di Tite, oltre agli indisponibili Neymar, Danilo e Alex Sandro, farà riposare alcuni dei suoi titolari dando spazio a chi finora ha giocato poco come per esempio lo juventino Bremer. I Leoni d’Africa tenteranno l’impossibile per raggiungere l’impresa facendo a meno del loro primo portiere Onana che ha lasciato la nazionale per problemi con il ct Song.

Camerun e Brasile si sono incontrate già sei volte, l’ultima risale ad un’amichevole del 2018 vinta 1 a 0 dai brasiliani. Entrambe le precedenti partite disputate in un Coppa del Mondo sono state vinte dalla nazionale verdeoro nel 1994 e nel 2014.

Ma vediamo ora le scelte tecniche dei due allenatori per Camerun-Brasile.

CAMERUN (4-3-3): Epassy; Fai, N’Koulou, Castelletto, Tolo; Anguissa, Hongla, Kunde; Mbeumo, Choupo-Moting, Ekambi. Ct: Song.

Disponibili: Ngapndouetnbu, Wooh, Ebosse, Mbaizo, Ondoua, Gouet, Ntcham, Ngamaleu, Mbekeli, N’Koudou, Bassogog, Aboubakar, Marou, Nsame. Indisponibili: Onana.

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Dani Alves, Marquinos, Bremer, Telles; Bruno Guimaraes, Fabinho; Antony, Rodrygo, Martinelli; Gabriel Jesus. Ct: Tite.

Disponibili: Alisson, Weverton, Thiago Silva, Fred, Paquetà, Casemiro, Everton, Raphinha, Pedro, Vicinius, Richarlison. Indisponibili: Alex Sandro, Danilo, Neymar.

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Uno dallo stadio Iconico di Lusail e sulla piattaforma streaming Rai Play.

ARBITRO: Elfath (Stati Uniti).

Assistenti: Atkins, Parker

Quarto uomo: Ma Ning

VAR: Hernandez Hernandez

Avar: Martinez Munuera

Seguiteci su https://www.facebook.com/PSNapoli

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati