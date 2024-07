Buongiorno , mai alla Juve.

L’accordo tra Napoli e Torino, per il passaggio di Alessandro Buongiorno, in maglia azzurra è ormai imminente. Nelle ultime ore però, c’è stato un forte inserimento della Juventus, nella trattativa. Il club del DS Giuntoli ha provato a strappare il difensore granata ai partenopei, mettendo sul piatto 42 milioni di euro, come base fissa, più 5 di bonus.

Ben 7 milioni in più, rispetto alla proposta napoletana, per Cairo. L’offerta bianconera è stata ovviamente, presa in considerazione dalla dirigenza granata, che ne ha parlato col calciatore.

Buongiorno però, cresciuto con la maglia del Toro, fin dal settore giovanile, non ha potuto tradire il suo popolo. Alla Juve non posso proprio andare è la frase di risposta, del difensore, per i dirigenti del Torino, come riportato da Tuttosport. Giuntoli avrebbe voluto fare lo sgambetto al suo vecchio club, portando un altro centrale granata alla Continassa, dopo Bremer.

Giovanni Manna invece vuole chiudere i tre colpi, Spinazzola, Marin e Buongiorno, nei prossimi giorni, per renderli disponibili per Antonio Conte, già dal primo giorno di ritiro a Dimaro.

Il Napoli sarà in Val di Sole dall’11 Luglio e per quella data, il reparto difensivo avrà già i suoi volti nuovi, se tutto va secondo le previsioni.

Anche la trattativa legata ad Hermoso dovrebbe andare a buon fine, nelle prossime ore. Le garanzie volute da Conte, soprattutto per la difesa, saranno tutte rispettate.