Beppe Galderisi: “Napoli, squadra che detta legge”

’Beppe Galderisi ex attaccante e allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre dichiarando quanto segue:

«Il Napoli in questo momento dovrebbe pensare molto alla Champions, che è una gran bella occasione, visti i così tanti punti di vantaggio che ha in classifica nel campionato. Il Napoli di quest’anno è fantastico sotto tutti i punti di vista. Dell’intensità, della cattiveria nell’andare a riprender palla in qualsiasi parte del campo, una potenza davanti incredibile, con Osimhen che si fa valere in qualsiasi situazione.

È una squadra che detta legge dovunque va, contro chiunque. Ha l’equilibrio giusto e una forza interiore e convinzione pazzesca. È l’unica squadra che ti diverte quando la vedi giocare, una delle poche. Il Verona nel quale io militai, e che vinse lo scudetto, era una squadra composta da giocatori forti, che avevano bisogno di spazio e che trovarono la loro dimensione ideale. Piano piano Bagnoli e Fascetti costruirono una squadra con le giuste attenzioni e che giocava in casa e fuori con lo stesso spirito, senza aver mai paura dell’avversario.

Insomma quel Verona rimase un miracolo unico e fantastico e che, forse, rimarrà per sempre. Riuscimmo a vincere il campionato anche perché eravamo squadra, gruppo, uomini. Pian piano riuscimmo a giocar bene e prendere applausi. Il lavoro della società in questi casi è fondamentale così come è avvenuto a Napoli, dove l’anno scorso la gente era scettica, spaventata quando i big sono andati via. Poi c’è la magia che solo Spalletti sta trasmettendo al gruppo»

