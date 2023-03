Baresi: Napoli non è solo Osimhen.

Presente a Nyon in rappresentanza del Milan, l’ex capitano rossonero ha così commentato, il quarto di finale di Champions, contro gli azzurri:

“Il Napoli è forte, dovremo alzare il livello. Noi siamo il Milan e in competizioni come queste la storia aiuta”

Il passato in Europa è senz’altro un elemento a favore dei rossoneri, la distanza in classifica però, evidenzia un divario netto tra le due squadre. L’ex bandiera del Milan, sottolinea i valori dell’avversario:

“Parliamo di una squadra difficile da affrontare. Osimhen? Ha dimostrato di essere un grande attaccante, fa gol in tutti i modi. Dobbiamo essere bravi a tenerlo lontano dall’area di rigore. Il Napoli comunque non è solo Osimhen, riesce s creare tante occasioni, con qualità. A destra c’è Politano, poi ci sono Zielinsky, Lobotka e tutti gli altri”

È fiducioso Franco Baresi sul cammino del Milan in Champions, lui che questa competizione l’ha giocata tante volte, alzando la Coppa dalle grandi orecchie, con la fascia da capitano:

“Quando si gioca in Champions, il livello si alza, ne siamo consapevoli. La squadra ha fatto un grande percorso, vogliamo sognare e pensare positivo. Il Milan ha una sua storia, una sua esperienza in questa competizione.

Ovviamente questo aiuta. Quando giochi al Milan hai delle responsabilità, abbiamo tutto per andare in semifinale”

Ci crede il dirigente milanista, dunque, con la possibilità di trovare in semifinale i cugini dell’Inter. Ma il cammino è ancora lungo, per l’ex difensore rossonero, il Napoli ha tanta qualità:

“Non facciamo paragoni con Kim, sicuramente è un grande acquisto, così come Kvara, sono stati innesti fondamentali. Kim sta facendo un grandissimo campionato”

Le due partite si giocheranno a cavallo della sfida in campionato, del prossimo 3 Aprile, per Baresi questo non fa differenza:

“Diverso affrontare chi ti conosce bene. Saranno sicuramente delle belle partite”

Su questo non c’è dubbio, con tantissima attesa, l’aver evitato i mostri sacri della Champions, Real, Bayer e City, rappresenta in ogni caso, un bel vantaggio. Poi la Champions può riservare sorprese inaspettate, come più volte accaduto.

