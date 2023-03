Spiazzati tutti. Spalletti Primo!

Se gli Artisti fossero compresi, li chiameremmo postini.

Massimo rispetto ma l’arte è cosa difficile da acchiappare e spesso arriva tardi. Serve tempo. Vale lo stesso discorso che si fa per il vino. Decantare è un verbo bellissimo.

È quello che pare sia accaduto a Spalletti. Nel giro di due anni da incompreso, incompleto e secondo eterno di lusso a genio. Il passo è breve agli occhi superficiali. A Luciano era sempre mancato quel pizzico di sale che rende una minestra un piatto prelibato. A Milano ed a Roma, aveva fatto calcio di alto livello ma qualcosa era stato “non abbastanza”. Il carattere, le liti, gli spogliatoi bollenti e gli anni di una Juventus padrona. Tecnicamente e spesso tra i palazzi. Gli anni di una Roma non ancora pronta ed i nerazzurri di Milano in perenne rivoluzione. Confusione.

Luciano ha un carattere unico nel suo genere.

C’è da dirlo. Lo si ama o lo si odia, non ci sono tante vie intermedie. Il genio ribelle, il milionario in panda. È onestamente un uomo spigoloso, difficile da interpretare. In questo è il perfetto alter ego di Aurelio. Sposi sui generis, di stampo comune che hanno trovato il modo di non calpestarsi i calli. D’altronde vincere è la medicina migliore per far funzionare i rapporti. Nelle conferenze che fanno venire il mal di testa anche a chi si intende di pedagogia e filosofia, Luciano è un funambolo da circo. Articolati e rocamboleschi i suoi artifici dialettici. Il 2023 è l’anno splendido per tutti quelli che hanno preso residenza a Napoli. Chiunque passi di qui gode di questa magia. Spalletti donerà alla città un momento storico ed unico e la città ne farà un Santo.

Ha comunque spiazzato tutti ed è questo il bello. Probabilmente anche se stesso. Per paradosso ad Agosto, De Laurentiis sparava il termine scudetto e lui si portava le mani al viso.

Ha stupito Arrigo Sacchi per dire il nome dei nomi, ha stupito i suoi uomini, la città e tutti i presunti detrattori. Finalmente Spalletti vincerà. Finalmente primo. Finalmente campione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati