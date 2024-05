Adl-Conte: La storia infinita. I dettagli. Ti cerco, ti voglio…ma non ti prendo! Ci si può approcciare così quando parliamo di un rapporto, fatto di ammiccamenti e corteggiamenti perpetui, ma mai che si fosse compiuto il passo più importante. Una relazione divisa tra Amore e Fantasia, con suggestioni giornaliere che trovano fondamenta solo nella lontananza, perché’ la paura di non esser prima donna (Adl!) è più forte, rispetto allo sviluppo di mentalità vincente che ne scaturirebbe nell’ annunciare il tanto auspicato matrimonio (Conte!)

Per dirla in maniera più elementare, cercare un qualcosa che si sa non poter essere alla portata per mancanza di aspettative reali che fanno a cazzotti con le continue, ed ormai palesi, chiacchiere che non trovano mai riscontro con i fatti! Una stagione senza gloria, scippati da un sogno atteso 33 anni e lasciati completamente indifesi, subendo mortificanti lezioni, senza un briciolo di reazione ne tantomeno organizzazione e riordino delle fila

Cosa potrebbe cambiare gli scenari futuri? Antonio Conte, tecnico che garantirebbe la volontà di svoltare, sarebbe certamente la scelta migliore dopo un’annata fallimentare come quella attuale, ma il continuo tergiversare del patron, che ancora oggi si mostra silente e fermo al palo, ne mostra la difficoltà di riorganizzare una nuova stagione perpetrando negli stessi ritardi e stati confusionari, già vissuti nel post-scudetto

Adl-Conte: Quella disponibilità’ che ha spiazzato la realtà!

Dalle 19:45 di domenica ad oggi, sul Mondo Napoli se ne son dette tante, ed alcune anche fuori luogo visto l’andamento della stagione, dagli spogliatoi caldi ai soldi che ci sono, e a detta di alcuni, anche tanti da spendere! Da chi parte a chi arriva, dimenticando che fin da luglio scorso, tutto sembrava già compromesso, ed il seguito è stato peggiore dell’ inizio!, con risultati evidentemente deludenti e di difficile commento soprattutto se si pensa ad una squadra fresca Campione d’ Italia ,quindi con tanti soldi incassati, e mal spesi sia in campagna acquisti estiva che quella invernale, oltre a tre tecnici, con tutto il rispetto, non hanno lasciato alcunché’ da ricordare, se non l’ incapacità di rianimare, un malato ormai terminale!

Ma la cosa da chiedersi è, lezione non è servita? A quanto pare sembra proprio di no! Si presenta infatti il ritiro di Dimaro (11/21 Luglio), senza ancora avere a disposizione un nuovo allenatore ed un DS, si parla di Giovanni Manna, e con un gruppo squadra ancora incerto sulla volontà di continuare con tanti oppure “salvarne “pochi ed aggiungere linfa nuova per ricreare quella voglia di giocare in azzurro, mai mostrata questa stagione.

Dunque viene da pensare che questa disponibilità abbia spiazzato chi finora ha parlato di corteggiamento assiduo, ma mai corrisposto dal tecnico salentino, il quale preferiva ripartire e non subentrare, mentre ora che esistono tutti i presupposti per ingaggiarlo, si tergiversa e si vira su altri lidi…Pioli? Gasperini? Entrambi ancora sotto contratto con i rispettivi club (Scadenza 2025), quindi “aleatori”, mentre si esita nei confronti di chi risulta essere pronto, libero e desideroso di approdare all’ ombra del Vesuvio!

Un tira e molla da… Festival delle beffe!

Ma vuoi vedere che il tecnico salentino sia già d’ accordo ed operativo? Chiaro l’intento di analizzare le varianti del contesto calciomercato. C’è chi e certo di Posillipo come scelta di location della famiglia Conte, la moglie in particolare ama Napoli, che già da 20 gg sia operativo, addirittura sia in contatto con il nuovo DS Giovanni Manna, …Beh, la cosa da risaltare sarebbe certamente l’azzeramento della metodologia, finora applicata, dal patron azzurro!

Ciò sta a significare, pieni poteri sul mercato e la gestione squadra, il termine di intromissioni presidenziali soprattutto, negli spogliatoi, prima durante e dopo, e la volontà di ripartire, marchio di garanzia, dopo una stagione sciagurata e da dimenticare quanto prima.

Insomma, un cambiamento epocale e la volontà di voler tornare a volare! Sarebbe da festival delle beffe se ciò non fosse vero, vi pare? Ma come ho sempre sostenuto, i sogni son desideri, e chissà molte volte possono avverarsi. Attendiamo comunque il 26 di maggio, dove cesserà il calvario, e la luce del sole riscalda il cuore! Per dirla tutta, molte volte i conti non tornano, ma se allunghiamo un po’ il braccino, oltre a cassare quest’ anno funesto, si potrebbe ballare con la tarantella…anche un mambo salentino! Al patron l’ardua sentenza

