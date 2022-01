Napoli: Januzaj il reale erede di Insigne?

Continua la corsa al possibile sostituto di Insigne in questa sessione di calciomercato che ad oggi sembra essere infinita. Il nome che nelle ultime ore sta riecheggiando nell’eco dei prediletti di Giuntoli è Adnan Januzaj.

Caratteristiche tecniche di A.Januzaj

Classe 1995, calciatore particolarmente fisico, alto 1.86 per 75 kg. Si sostiene che sia uno dei migliori calciatori emergenti del calcio europeo il quale, grazie al suo piede sinistro, riesce ad essere un’ottima ala destra ma all’occorrenza si adatta bene anche a sinistra e riesce a ricoprire i ruoli di trequartista e seconda punta.

Il Napoli su Januzaj

Dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe che il Napoli di ADL sia interessato ad acquistare il giocatore Belga, il quale ha il contratto in scadenza nel giungo prossimo. In merito, l’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: “Come si usa dire in casi del genere, prima che si arrivi al contratto ci sarà bisogno di una lunga serie di contatti: il Napoli si è presentato, ha iniziato a dialogare con il management del calciatore del quale (chiaramente) sa tutto quello che c’è da sapere ed ora lascerà che in queste settimane – o nei mesi che verranno – le promesse diventino altro. Ma Januzaj, allevato da Giggs, sinteticamente, piace”.

I quotidiani spagnoli raccontano altro

Leggendo i quotidiani sportivi spagnoli, le notizie in merito a Januzaj sono diverse rispetto a quelle italiane. La notizia principale è il possibile rinnovo di contratto con il Real Sociedad fino al 2025 ossia per altri tre anni:

“Da come si legge sul AS Diario Online Deportivo: “Le condizioni del suo nuovo rapporto con il club sono già chiuse e non resta che scriverle per farle firmare al belga. Entrambe le parti cedono a tale accordo, ma nelle ultime dimissioni del Consiglio di Amministrazione si sono registrate alcune discrepanze con il suo rinnovo. L’affiatamento tra le parti era già in corso da qualche settimana, ma l’accordo definitivo tardava ad arrivare. Perché a Januzaj non è piaciuta la prima offerta che ha ricevuto dalla Real Sociedad. Ma ha preso le distanze chiedendo più soldi e più tempo per prendere una decisione, consapevole di poter ricevere offerte da altri club nel mercato invernale di gennaio. Nella realtà di San Sebastian si è, in quel momento, aperto un processo di riflessione per capire se la continuità di Januzaj avesse aspetti più positivi che negativi, con il rischio che Januzaj trovasse altre corteggiatrici. Così è successo, perché il suo rappresentante, Mino Raiola, ha ricevuto offerte che sono state valutate (si parla di Siviglia e Napoli), ma che non hanno convinto Januzaj perché non equiparabili al Real, anche perché il belga ha sempre voluto continuare al Real. “

