Calciomercato: Anguissa riscatto in saldi!

Frank Anguissa, e “l’ostacolo” riscatto, il perche’ nasce dall’ articolo pubblicato nella edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatgti pare che ADL , forse perche’ abbiamo vissuto il periodo dei “saldi”, voglia un’ ulteriore sconto sul prezzo del giocatore, per tramuntare finalmente in acquisto definitivo il giocatore Camerunense. Ricordiamo che al momento del prestito, il prezzo era stato fissato a 15 milioni per il riscatto a titolo definitivo. Ecco quanto pubblicato dalla Gazzetta dello Sport :

“Con il Fulham, il club che ne detiene il cartellino, c’è un accordo con diritto di riscatto a 15 milioni di euro esercitabili entro giugno. Dunque il club ha tutto il tempo per riflettere, così come il giocatore che si è ambientato bene a Napoli. I prossimi tre mesi saranno fondamentali per verificare quanto di buono realizzato a inizio stagione e per capire se questo matrimonio potrà continuare. Al momento le quotazioni di vedere in futuro Anguissa ancora in azzurro salgono.

Al tempo stesso però De Laurentiis proverà ad ottenere uno sconto dal club inglese rispetto a quei 15 milioni prefissati. La crisi pandemica è ancora palpabile a qualsiasi livello e dunque magari diventerà fattibile un supplemento di trattativa col Fulham, anche riguardo le modalità di pagamento. Di certo un centrocampista della qualità del camerunese, già incastonato nel progetto di gioco spallettiano, non è semplice da rintracciare sul mercato che sarà”.

