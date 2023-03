Rileggi DIRETTA LIVE Sorteggio Champions League: La “banda” Spalletti trova il “derby” italiano contro il Diavolo rossonero!

Buongiorno amiche/ci di persemprenapoli.it e benvenuti alla Diretta LIVE del sorteggio dei quarti di Champions League 2022-2023: nell’urna di Nyon si delineeranno non solo gli accoppiamenti tra le migliori otto d’Europa, ma si stilerà il tabellone tennistico che determinerà gli incroci fino alla finale di Istanbul del 10 giugno.

Era dal 2006 che a questo appuntamento non fossero presenti tre squadre italiane: Napoli, Inter e Milan sono riuscite a qualificarsi per i quarti, fatto mai capitato agli azzurri, mentre c’è voluto un decennio abbondante per rivedere le milanesi a questo punto del torneo. Le avversarie di certo non staranno a guardare, a partire dai favoriti, gli inglesi del Manchester City e gli spagnoli del Real Madrid, squadre allenate da autentici fulcri del calcio mondiale quali Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. In seconda fila troviamo il Bayern Monaco, squadra esperta e temibile, ma che forse non ha le credenziali dei due team citati in precedenza, mentre più indietro scalpita il Benfica, rivelazione di questa edizione, con il Chelsea che è apparso più in difficoltà rispetto alle altre pretendenti al trofeo.

Appuntamento alle ore 12.00 per l’inizio della cerimonia, visibile in tv sul Canale 20 del digitale terrestre e su Sky Sport 24, in streaming su Amazon Prime Video, Mediaset Infinity e Sky Go, mentre persemprenapoli.it offrirà la diretta testuale dell’evento. Non perdetevi neanche un istante del sorteggio con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Sorteggio Champions, ecco le 8 elette ai quarti di Finale

Bayern

Benfica

Chelsea

Inter

Man City

Milan

Napoli

Real Madrid

12:07 TUTTO PRONTO A NYON Ci siamo, tra pochi minuti via alla cerimonia del sorteggio.

12:08 L’ex rossonero porterà bene al Milan? Ricordiamo che gli ha anche tolto una Champions, segnando il gol della vittoria del suo Ajax in finale a Vienna nel 1995.

12:08 Entra sul palco il segretario generale della Uefa.

12:09 Sale sul palco anche l’ex giocatore turco, che ringrazia l’Uefa e tutta la comunità europea per la solidarietà manifestata per il terremoto nel suo Paese, con l’invito di continuare ad aiutarlo.

12:10 Con l’arrivo dell’olandese tutto è pronto per l’estrazione delle palline. Tensione alle stelle per tutti..

12:12 Ricordiamo che entro le 18 di oggi verranno comunicate le date esatte delle sfide, ovvero chi giocherà martedì 11 e mercoledì 12 e di conseguenza anche il ritorno il 18 o 19 aprile.

12:15 prima estratta il Real Madrid che trova il Chelsea

12:16 SECONDA ESTRATTA Inter che trova il Benfica

12:16 Terza estratta Manchester City che trova il Bayern Monaco

12:17 QUARTA ESTRATTA Milan che trova il NAPOLI

12:18 SORTEGGI SEMIFINALI La vincente di Milan-Napoli affrontera’ la vincente di Inter-Benfica in Semifinale

12:19 SORTEGGIO SEMIFINALI la vincente di Real Madrid-Chelsea affronta la vincente di Manchester City- Bayern di Monaco

L’urna di Nyon quindi decreta uno scontro tutto italiano tra Milan e Napoli ai quarti mentre in semifinale ci potrebbe essere un ‘altro derby tutto italiano, in attesa di Benfica-Imter…Ma affrontiamo una gara per volta! Napoli sogna Istambul, ma ora pensiamo ad affondare il Milan…il resto verra’ in seguito!

