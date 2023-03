Napoli, Quartieri Spagnoli e Rione Traiano, la festa scudetto vien fuori pian piano!

Napoli continua a tingersi d’azzurro. La città si prepara all’avvicinarsi della fine del campionato di calcio, incrociando le dita per far diventare il sogno realtà. In questo clima di grande attesa, così come raccolto da persemprenapoli.it, le sagome degli undici giocatori azzurri sono state posizionate in formazione al Rione Traiano (così come in precedenza era stato fatto ai Quartieri Spagnoli). Spalletti, insieme agli undici giocatori azzurri, hanno assunto le sembianze di sagome ad altezza naturale, diventando il nuovo simbolo dell’entusiasmo che anima Napoli in vista del finale di stagione.

Presente anche un’immagine dei giocatori seduti in panchina. L’installazione sta già diventando molto nota tra gli abitanti della zona e saranno in tanti che si recheranno per fare foto ricordo. Non resta che attendere con trepidazione l’epilogo del campionato e sperare che il sogno scudetto diventi realtà.

Intanto in diverse zone della città, in particolare nei quartieri più popolari, si moltiplicano le bancarelle che vendono bandiere e magliette dei calciatori azzurri con simboli dei tre titoli che i napoletani sognano di conquistare.

Napoli, Video Sagome azzurri ai Quartieri Spagnoli

Ai Quartieri Spagnoli spuntano le sagome a grandezza naturale dei giocatori azzurri. Con loro, il tecnico Spalletti e il Presidente De Laurentiis. È l’ultima trovata artistica di un popolo che torna a sognare dopo 33 anni ed è estremamente riconoscente a chi sta permettendo tutto questo.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati