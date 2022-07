Il Napoli riparte dalla Champions, Spalletti: “Obiettivo quarto posto”.

Il Napoli si appresta ad iniziare una nuova stagione calcistica, con la squadra che ha già iniziato il ritiro precampionato a Dimaro.

Durante la prima conferenza stampa della stagione 22/23, mister Spalletti ha parlato degli obiettivi del nuovo Napoli. Secondo il tecnico toscano non sarà scontato riuscire a piazzarsi tra le prime quattro del campionato, ma l’obiettivo di tutti sarà quello di qualificarsi nuovamente per la prossima Champions League.

Di seguito le parole del mister: “L’asticella ce l’alziamo da soli, facciamo allenamento fisico e mentale per acchiappare sempre qualcosa di più dei giorni precedenti. Ripartiamo da quel livello ma da zero punti, ci sono squadre che si stanno attrezzando bene. Parlavamo di sette squadre, ora ce ne sono otto, non è scontato entrare in Champions. I nostri obiettivi restano quelli di una squadra che vuole confrontarsi con le più forti e giocare delle belle partite come lo scorso anno”.

Per la prossima stagione si prospetta un campionato molto difficile e competitivo, con molte squadre che puntano ad alzare l’asticella e con l’incognita della pausa per la Coppa del Mondo in Qatar.

