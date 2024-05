Il miglior Napoli 2024 quando non serve più

Non basta il miglior Napoli della stagione.

Non basta il miglior Osimhen ed il ritrovato Kvaratskhelia.

Napoli alla pari della Roma. Per diversi tratti, superiore. Se non proprio ben organizzati, certamente volenterosi.

È la miglior notizia anche se serve a ben poco.

Il 2-2 serve soltanto alla Roma. Con il pareggio casalingo del Bologna, il discorso Champions si rimanda.

La Roma di De Rossi è un cliente scomodo, il più scomodo, in questo periodo. Il tasso tecnico pur senza Lukaku, è di rilievo e di rispetto, oggi onestamente vien ben contenuto.

Il primo caldo è una sceneggiatura nuova. Il Napoli ci si cala non male.

Ne vien fuori una bella partita. Viso aperto.

Pugilato vero.

Un rigore ed una lunga serie di occasioni. In verità è il Napoli che meriterebbe i 3 punti.

Sono partite che però non finiscono mai e la squadra di Calzona è troppo fragile per dirsi vincente.

Fin qui una bella gara. Di qui in poi, il rimpianto di una sveglia tardiva.

Di qui in poi, il presidente che non guarda il rigore del Nigeriano.

Mani davanti agli occhi e testa bassa.

Un uomo stanco. Napoli – Roma 2-2.

Futile ed inutile. Un gran peccato.

Pedagogista dello Sport