Trombetti: ” Spalletti mai via, ADL non paghera’ due stipendi”

Guido Trombetti, ex rettore universitario, intervenendo ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, si e’ cosi espresso sul possibile esonero di Spalletti:

“Se volessi sorridere, direi che quello che sta accadendo è un buon tema per qualche film. Non scherzo però perché qui il fatto è serio ed è chiaro che tutto il sistema Napoli ha sbandato e adesso stia cercando la rotta giusta. Quello che è accaduto è sorprendente fino ad un certo punto perché il Napoli è sempre stato questo, con Sarri, Ancelotti, Gattuso. Credo che De Laurentiis non pagherà mai due stipendi e poiché Spalletti ha un anno di contratto, non lo manderà via facilmente. Certo, la delusione è grande, ma non mi convincerà mai nessuno che il disastro di Empoli è avvenuto perché Tizio è entrato al posto di Caio e non per quello di Sempronio”.

