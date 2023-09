Rudi Garcia contro i rossoblù, prepara “le grandi manovre” in attacco. Arsenale invidiabile!

Rudi Garcia sa bene che può contare su un reparto offensivo di altissima qualità. Oltre ad Osimhen e Kvaratskhelia, straordinaria coppia tra le migliori al mondo, ci sono i vari Politano, Lindstrom, Raspadori e Simeone. Ma non solo, c’è anche un certo Elmas, migliore in campo di Macedonia del Nord-Italia, calciatore polivalente per il quale Aurelio De Laurentiis ha rifiutato un’offerta da ben 30 milioni di euro arrivata dalla Germania, precisamente dal Lipsia.

Ecco che si presenta per il Napoli la necessità di sistemare il reparto offensivo con le varie coppie più ovviamente una varietà di combinazioni tecnico-tattiche. La novità potrebbe essere rappresentata proprio da Elmas che tra i vari compiti potrebbe agire sulla corsia di destra in attacco così da consentire a Lindstrom di essere la prima scelta alle spalle di Kvara. Raspadori, invece, tornerebbe ad essere una seconda punta da schierare nel 4-2-3-1 alle spalle di Osimhen. O come trequartista dietro Osimhen-Simeone quando ci sarà necessità di fare densità centrale.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati