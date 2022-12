Napoli, Ecco il programma delle amichevoli

Il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato le piattaforme su cui saranno visibili le due amichevoli, quelle con Antalyaspor e Crystal Palace, durante il ritiro in Turchia.

Il comunicato del club: “Iniziati gli allenamenti in vista della Winter Football Series by Regnum, il Napoli giocherà due incontri amichevoli: contro l’Antalyaspor il 7 dicembre all’Antalya Arena (ora locale 20.45 ora italiana 18:45) e contro il Crystal Palace l’11 dicembre al Regnum Carya (ora locale 18:00 ora italiana 16:00).

Entrambe le gare saranno visibili su DAZN, incluse nell’abbonamento alla piattaforma. Le due amichevoli in programma ad Antalya saranno disponibili anche in modalità pay per view a € 9.99 a gara sulla piattaforma satellitare di SKY dall’Italia”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati