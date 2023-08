Murillo, nome nuovo per il Napoli

Murillo il nome nuovo per il Napoli. Calciatore brasiliano, classe 2002, uno dei punti di forza della squadra del Corinthians, sarebbe il sostituto ideale di Kim. Alto 182 cm, difensore molto strutturato fisicamente, fa dell’esplosivita’ la sua qualità maggiore. Un mancino che può giocare da centrale, ma all’occorrenza anche da terzino. Difensore ideale per le squadre che tengono la linea difensiva alta, in quanto riesce a coprire vaste zone di campo.

Murillo ha giocato nelle giovanili dell’ Uniao Barbarense fino al 2018, per poi trasferirsi al Corinthians. Esordio in prima squadra il 26 Aprile 2022, totalizzando 23 presenze, tra campionato e coppe. Potenzialmente ha sicuramente notevoli margini di crescita, spesso però viene ammonito, per interventi al limite del consentito. Nella stagione 2023 sono 6 le ammonizioni, in 23 presenze, una media un po’ troppo alta. L’incognita è rappresentata dalla capacità di adattamento al campionato italiano, decisamente più tattico rispetto a quello brasiliano.

Il suo valore di mercato attualmente è piuttosto basso, con 3 milioni di euro, si può portare a casa. Anche la Fiorentina è sulle sue tracce da tempo, per sostituire Igor. Garcia avrebbe dato il suo benestare all’operazione, che dapprima era semplicemente un’ipotesi, ma col passare delle ore, diventa sempre più concreta.

In ogni caso si tratterebbe di una scommessa, per un giocatore molto giovane, con nessuna esperienza di rilievo. L’inizio del campionato si avvicina però, il Napoli continua ad avere una casella scoperta, che rischia di diventare un problema.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati