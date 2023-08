Calciomercato Napoli: “Adl rilancia con una nuova offerta, il club lo vuole fortemente…”

Il Napoli prepara un altro rilancio per Kevin Danso, primo obiettivo di mercato della società partenopea per sostituire Kim Min-jae, passato nelle scorse settimane al Bayern Monaco. Il sodalizio campano, secondo quanto riferito dalla redazione di TMW, nelle prossime ore presenterà infatti una nuova offerta per il difensore austriaco di proprietà del Lens, nel tentativo di convincere i transalpini a lasciarlo partire per aggregarsi a capitan Giovanni Di Lorenzo e compagni.

I francesi, dal canto loro, non vorrebbero vendere il calciatore, visto che in questa sessione di mercato hanno già ceduto sia l’attaccante Openda sia il centrocampista Fofana, ma in caso di mancato rinnovo da parte del centrale potrebbero valutare il giocatore circa 30 milioni di euro. In caso di proposta intorno a quella cifra, bonus compresi, allora il Lens potrebbe aprire alla cessione, ma prima proverà comunque a fare un’altra offerta per il prolungamento al giocatore.

