Meluso: Garcia ricalca Spalletti. Queste le parole del direttore sportivo del Napoli, rilasciate a sky, a poche ore dell’esordio in Champions League.

Mauro Meluso si dice fiducioso, sul futuro del Napoli:

“Credo che la squadra senta addosso una grossa responsabilità, dopo aver vinto il campionato in maniera netta. Sento dire che il Napoli è appagato, ma non c’è nessun tipo di appagamento, solo un grande senso di responsabilità”

Anche sulla direzione tecnica il DS è fiducioso della scelta di De Laurentiis:

“Garcia è stato scelto anche perché ricalca Spalletti, dal punto di vista delle idee tattiche, pur avendo una metodologia diversa. Ad oggi ci riteniamo abbastanza soddisfatti”

Un’altra questione sul banco degli imputati è quella, legata ai rinnovi. Situazioni ancora non concluse, che possono influire sul rendimento in campo. L’inizio di stagione di Kvaratskhelia lascia perplessità, per esempio, ma anche in questo caso, Meluso non crede a quest’ipotesi:

“Non credo che i giocatori si sentano condizionati, perché sono dei professionisti. Sono situazioni che risolviamo all’interno della società, che non possono incidere sulle prestazioni”

Ci si chiede allora perché il Napoli sia così lontano da quello della passata stagione, per il direttore azzurro è solo una questione di tempo:

“La squadra è rimasta più o meno quella, con una sua identità ed un allenatore che sta dando qualcosa di diverso. Però sulla scia di un progetto tattico, che accomuna le scelte di quest’anno, con quelle dell’anno scorso”

Ad onor del vero, quest’intervista è stata rilasciata, poco prima del calcio d’inizio, della partita contro il Braga. Il Napoli ha vinto, ma non ha convinto. Nonostante l’avversario fosse ampiamente alla portata, dei partenopei. Le prossime partite saranno decisive, per capire se gli azzurri sono effettivamente in crescita, come confermato dal direttore sportivo, oppure se è il caso di preoccuparsi.

