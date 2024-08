Manna chiude per Gilmour.

La missione in terra inglese, sta dando i suoi frutti, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Napoli ha concluso l’acquisto di Billy Gilmour.

Il centrocampista scozzese, fortemente voluto da Antonio Conte, raggiungera’ Napoli, i primi giorni della prossima settimana.

Il club di De Laurentiis, investe sul giovane del Brighton, 18 milioni di euro, bonus compresi.

Non finisce qui, il blitz di Manna a Londra, nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro con il Chelsea, per trattare Lukaku.

I Blues chiedono 40 milioni di euro, nonostante tengano il belga, fuori rosa. Il DS azzurro, punta proprio su quest’aspetto, puntando ad un prestito con obbligo di riscatto. Vale anche l’ipotesi, di trovare una soluzione, inserendo Osimhen, nella trattativa, anche se in questo momento, il Chelsea ha più bisogno, di sfoltire una rosa, che conta oltre 40 calciatori. Un altro elemento che va tutto a vantaggio dei partenopei, che però hanno sempre il problema, della cessione di Osimhen. Un rebus difficile da risolvere, quando mancano pochi giorni, alla chiusura del mercato. Per il centrocampo, Manna, non si accontenta, nel mirino nelle ultime ore è finito, Amrabat, laddove si potrebbero inserire anche delle contropartite tecniche. Ci sono diversi giocatori da piazzare, Folorunsho, Gaetano e Ngonge, i più accreditati a partire. Uno di questi può essere usato, come pedina di scambio, eventualmente. Resta calda anche la pista che porta a McTominay, qui però il costo del cartellino, può rappresentare un problema, soprattutto se il Napoli non inizia a mettere qualcosa, in cassa.

Quando mancano otto giorni, alla chiusura del mercato, ci sono ancora diverse operazioni, da espletare in casa Napoli.