La Gazzetta: “Napoli con i dubbi Rrhamani-Lozano, pronti Ostigard e Zerbin”

La Gazzetta dello Sport ha fornito delle ultime novità in merito alle probabili formazioni di Napoli e Torino per il match, che le vedrà sfidarsi, valido per l’ottava giornata di Serie A:

“Nel Napoli sono essenzialmente due i dubbi. In difesa sono da valutare le condizioni di Amir Rrahmani che ha avuto qualche problema fisico con il Kosovo. Per adesso resta lui il titolare per domani ma occhio anche alla carta Ostigard. In attacco Zerbin sembra favorito su Lozano che ha qualche problema fisico. Confermate le presenze di Kim e Raspadori in attacco. In panchina dovrebbe rivedersi Politano. Due sono anche i dubbi in casa granata. In difesa si giocano una maglia dal primo minuto Buongiorno e Djiji. Mentre sulla fascia Aina è leggermente in vantaggio su Lazaro”.

Il Toro vuole quindi evitare il terzo passo falso consecutivo dopo l‘Inter a Milano – dove avrebbe meritato qualcosa in più – e l’opaca prova con il Sassuolo, anche questa persa in zona Cesarini. Per il resto è una stagione positiva quella di Juric, già a quota 10 punti, a pari con la Juventus. Guarda (quasi) tutti dall’alto verso il basso invece il Napoli. Solo l’Atalanta sta tenendo il ritmo dei campani, freschi del successo a San Siro con il Milan e ancora imbattuti quest’anno tra Serie A e Champions. Europa che tornerà martedì prossimo per ipotecare i discorsi qualificazione.

Napoli-Torino, Questi i probabili in campo

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Raspadori (Simeone), Kvaratskhelia.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Djidji, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Aina; Vlasic, Radonjic, Sanabria.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati