Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Un Barcellona devastante nella piccola notte azzurra> Repubblica<Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Un Barcellona devastante nella piccola notte azzurra> Repubblica<La notte amarissima del Napoli, che tonfo nello stadio Maradona> Roma< Troppo Barça, Napoli Eliminato > Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Un Barcellona devastante nella piccola notte azzurra,Troppo piccolo il Napoli, per pensare di poter vincere contro il Barcellona, nella botte di Maradona, una squadra senza personalita’, senza idee, e senza calciatori di livello che potessero almeno contrastare il Barça, che anche in costruzione, sembra un grattacielo di fronte ad un agriturismo in campagna. Insomma davvero imbarazzante. Repubblica invece sulla gara di ieri titola La notte amarissima del Napoli, che tonfo nello stadio Maradona, Una lezione di calcio. Il Barcellona sale in cattedra e domina il Napoli al Maradona con un netto 4-2. Il risultato è inequivocabile e conferma la serataccia degli azzurri, mai in partita. La squadra di Spalletti viene surclassata dagli avversari proprio sul terreno più congeniale, ovvero il possesso palla. Il Barca crea, il Napoli sta a guardare e va sotto dopo appena tredici minuti. L’unico a salvarsi è Victor Osimhen, ma da solo non può evitare la disfatta. Propositivo pure Politano che rende meno amara il ko almeno nel punteggio. Il Roma infine, tritola Troppo Barça, Napoli Eliminato ,Termina sul risultato di 2-4 la sfida del Maradona tra Napoli e Barcellona. Partita mai seriamente in discussione quella contro i catalani, che dominano dall’inizio alla fine eliminando gli azzurri dall’Europa League e qualificandosi dunque agli ottavi di finale della competizione. Sarà ora fondamentale voltare subito pagina e tornare a vincere e convincere nell’unica competizione in cui la compagine azzurra è rimasta in corsa: il campionato, ovviamente, Buona giornata a tutti e restate sintonizzati con persemprenapoli.it Grazie

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati