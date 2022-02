il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<Troppo Barcellona, per il Napoli sconfitto al Maradona> Corriere dello Sport<Mal di Coppe> Tuttosport<Barça, lezione al Napoli> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Gazzetta dello sport che titola Troppo Barcellona, per il Napoli sconfitto al Maradona, Sicuramente troppo Barcellona, ma certamente, un piccolo Napoli, cosi si potrebbe spiegare una gara di ieri davvero senza storia, l’unica cosa che si puo’ commentare e come premndere gol da calcio d’angolo a tuo favore, in contropiede, oltre che il tiro a giro di di De Jong da liite senza che nessuno lo contrasti, alla faccia della concentrazione e della personalita’. Complimenti a Xavi che ha saputo riportare la menmtalita’ vincente in questi ragazzi del Barcellona!, il Corriere dello Sport Titola invece Mal di Coppe, poiche’ solo con Benitez, Napoli accarezzo la semifinale di Europa League, eliminato poi dal Dnipro. Ieri e stato un dominio catalano in lungo e in largo. Ter Stegen prende gol senza aver subito tiri in porta, per vedere il Napoli bisogna attendere il 75′ perche’ il Barcellona si ferma! Eravamo sull’1 a 4!!!! Gara senza storia, ma soprattutto senza Il Napoli!. Tuttosport infine titola Barça, lezione al Napoli, partita senza storia e fischi ad Insigne, ma che non hanno fondamento, visto che ieri i fischi sarebbero dovuti consumersi per tutti, il Barcxellona non ha dato lezione, ma solo vinto perche’ piu’ forte, e se ieri ci fosse stata un altrasquadra italiana avrebbefatto la stessa fine, perche’ il calòcio italiano e come il cinema…ed il Napoli di ieri ha dimostrato di essere il cinepanettone della filmAuro!

