Napoli: 2004/2021, ecco i “palloni” che mancavano!

Il 6 Settembre del 2004, dalle “ceneri” della fallimentare, saluta il vecchio Napoli, e ne nasce uno nuovo, il Napoli Soccer, da li parte la scalata al recupero crediti del nuovo Presidente Aurelio de Laurentiis.

Dalla Serie C, quarantamila spettatori al San Paolo per Napoli-Cittadella, alla “lotta”scudetto con la Juventus, vista l’assenza perpetua delle squadre milanesi Inter e Milan.

Un cammino che porta in dote 3 Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana. Oltreche’posizzionarsi stabilmente tra le migliori squadre d’Italia.

E fin qui, il cammino e’ piu’ che virtuoso, ed invece, questo il paradosso, lo potremmo definire “virtuale”, ed ora ne spieghiamo il perche’…

Sono passati circa 17 anni dalla presidenza De Laurentiis, ad oggi, una societa’ che sa di non avere un’economia “da grande”, quindi col tempo, e con la fortuna che puo’ girare da un momento all’ altro, perche’ non ha investito, come tante societa’di medio livello, nel costruire un modello di settore giovanile atto a fornire calciatori pronti per la prima squadra?

A mente mi sovviene che si parlava di Cantera, Scugnizzeria, insomma Bla..Bla…Bla…,alla fine tali sono rimasti gli investimenti societari, solo parole.

Secondo punto, perche’ il Napoli non ha una “casa” nella sua citta’, piuttosto che a Castel Volturno, nulla contro la localita’ casertana, ma c’e’ da chiedere, come mai mancanti gli investimenti sul territorio da parte del Presidente?

Terzo punto, negli anni il Napoli si’ e’ “scontrato” molto spesso con la Juventus, e nell ‘anno 2018, era il 22 aprile, gli azzurri guidati da Sarri, battono allo stadium i bianconeri, ma il mercato invernale di Gennaio non regalo nulla alla rosa, ed alla fine quella gara resto’ il canto del cigno…perche’ la societa’ non fece acquisti per lottare allka conquista del titolo?

Approposito di mercato,quarto punto, vogliamo parlare di Cavani, pagato 17 milioni e venduto a 64? Oppure di Lavezzi, pagato 5,6 milioni e venduto a 30? ed ancora Higuain comprato a 37 milioni e venduto a 90? Queste son alcune che le famose plusvalenze hanno arricchito le casse azzurre, ma la domanda e’, perche’ non rafforzare la squadra, oppure creare un settore giovanile all’ avanguardia?

Quinto punto, gli allenatori, Ventura, Reja, Donadoni, Mazzarri, Benitez, Sarri, Ancelotti Gattuso, Spalletti. Tutti tecnici stimati, preparati, forse gli unici flop sono stati Ventura,Donadoni ed Ancelotti, ma senz’altro Mazzari e Sarri hanno dimostrato che gli “operai” danno tanto, ma chi e’ ricordato come il salvatore della patria, in epoca diversa, sono Reja, persona di grande spessore umano e professionale, e Rafa Benitez, al quale De Laurentiis deve tanto tanto tanto, anche perche’ e stato lui a consentire una parentesi di buon livello a questa pseudo societa’,molti diranno che scappo’, ma se ti chiama il Real Madrid resti a Napoli? E per far cosa, la qualificazione in Champions per perteciparvi?

Sesto punto; Il presidente ha sempre detto che voleva costruire uno stadio nuovo, che somigliasse ad un cinema oppure un teatro, piu piccolo ed accogliente, circa 30.000 posti, vi era anche pronto il terreno dove costruirlo, il tutto per avere il San Paolo gratis (Con proventi pubblicitari annessi) ,promise anche i tabelloni nuovi ai lati delle due curve, ma ci son volute le Universiadi per averli, disse che lo stadio lo avrebbe riqualificato, ma lo si e’ rifatto con i soldi sempre delle Universiadi, disse anche che con l’avvento delle televisioni, non necessitava piu’ la presenza del tifoso allo stadio come prima, ed ora la pensa diversamente. Insomma, chiacchiere a iosa, ma investimenti zero!

Settimo ed ultimo punto,il Napoli ha gia’ fatto sapere che per le mancate qualificazioni Champions degli anni precedenti, ci sara’ un ridimensionmento degli ingaggi, il che significa che il tetto salariale non dovra’ superare una certa cifra, mi chiedo,come si puo’ parlare di competere e vincere qualcosa se la societa’ resta sempre piccola? Senza dimenticare che il consiglio d’amministrazione familiare costa alla tasca dei tifosi azzurri 5 milioni di euro a testa, marito, moglie figli ed amministartore Chiavelli!

Dunque ricapitolando, Settore Giovanile (Cantera, Scugnizzeria e quant’altro) Niente!…Mercato di Gennaio per provare a vincere quando ci si trova ad un passo, oppure costruire una squadra che possa far bene e vincere trofei in Italia ed Europa Niente!…, Investimenti su Centro Sportivo ed Uffici a Napoli,e non Roma o Castel Volturno oltre che Stadio e zona antistante Niente!…Allora se non si ha la forza di fare tutto cio’ perche’ non vendere?

Questa e’ una domanda che merita una risposta, prima pero’ due quesiti brevi, voi vendereste una societa’ che se viene il Cittadella riempie lo stadio di 40.000 fedeli? E se contro il Barcellona, con capienza ridotta al 75%, c’e ne sono altri 40.000, cosa fareste?

Quindi, la risposta e’ bella che data, come quel titolo del film Un Genio, due compari, un pollo…Il Genio De Laurentiis, che ha trovato “la gallina dalle uova d’oro” e che sicuramente ha risolto i suoi problemi finanziari, due compari: le televisioni e lo sfruttare la fede che il napoletano ha in quei colori, un pollo: Ahi me..il tifoso, che come detto, ama visceralmente questa maglia e vive di calcio 365 giorni l’anno.

Questa dunque la storia della societa’ che non aveva i palloni, ve la ricordate questa frase?…Bene ieri il Barcellona c’e’ ha portati tanti, e per fortuna, ne ha dimenticati altri! Ma certamente chi crede che il Napoli possa paragonarsi lontanamente a societa’ come il Barça,tornasse con i piedi ben saldi a terra, perche’ questa pseudo societa’, che sul piano prettamente amministrativo di tornaconto, e prima nel mondo, ma parliamo di un marchio e di compravendita di cammelli costosi, con in cambio tanti soldi, e sogni perenni di speriti, e mai ricompensati tifosi.

Ieri come in altri momenti, tutto questo si e’ materializzato,e di fronte c’era il Barcellona di domani, non quello di Messi e Neymar per intenderci, ma e la mentalita’ che da una societa’ che fa diventare grandi, ed il calcio italiano sono anni che in Europa fa da comparsa ed il Napoli e’ una comparsa!

Per vincere ci vuole organizzazione e mentalita’, basta guardare questo campionato, leader non c’e ne sono, perche’ ad ognuno manca qualcosa…ecco al Napoli manca la Societa’, quella che vuol vincere, ma sarebbero costi e contratti da rivedere giusto ADL?, e non piu’ gratis come l’Agriturismo SSC De Laurentiis pretende.

Lo meriterebbe la tifoseria azzurra, che ieri ha dovuto assistere all’ennesima fantomima di una squadra che gioca in europa, e che neanche in Italia riesce ad imporsi e diventare finalmente vincente…chiedete ad ADL perche’ questo Napoli sara’ un eterno perdente, tanto non frega niente al presidente!

Un ultimo consiglio, se volete che il presidente vi dia una risposta, dovete Tweettare, con la speranza che si ricordi cio’ che ha detto e perche’ non lo abbia mai fatto!

