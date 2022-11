Giappone-Costa Rica, probabili formazioni e dove vederla in tv

Di Simone Voccia

Il Giappone per chiudere il discorso qualificazione in clamoroso anticipo grazie alla clamorosa vittoria contro la Germania, il Costa Rica per non fare da sparring partner nel gruppo terribile in attesa dei tedeschi alla terza gara. Le due Nazionali che si affronteranno questa mattina alle 11 ora italiana hanno motivazioni diverse ma egualmente valide per voler fare bene in questa seconda giornata del Gruppo E.

Nonostante voglia confermare quanto di buono fatto vedere contro i tedeschi non è escluso che il Ct Moriyasu sia orientato a cambiare qualcosa nella starting lineup della sua squadra. Doan e Asano potrebbero essersi guadagnati i galloni sul campo dopo la gara con i tedeschi, mentre Kamada e Ito saranno confermati al pari di Itakura e Yoshida. I dubbi riguardano il reparto difensivo con l’ex Bologna Tomiyasu e Sakai non al top.

Il Ct Suarez, dopo la legnata subita contro la Spagna, cambierà qualcosa per dare nuova linfa alla sua Nazionale. Di certo c’è che Bryan Ruiz sarà a disposizione e giocherà dal primo minuto, mentre in difesa si andrà verso la riconferma di chi ha giocato nella prima gara. La seconda novità riguarda Zamora che dovrebbe affiancare Campbell nella coppia offensiva.

Giappone-Costa Rica, probabili formazioni

GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda; Tomiyasu, Yoshida, Itakura, Mitoma; Endo, Doan; Ito, Kamada, Kubo; Asano. Ct. Moriyasu

COSTA RICA (4-4-2): Navas; Fuller, Calvo, Duarte, Oviedo; Borges, Ruiz, Tejeda, Bennette; Campbell, Zamora. Ct. Suarez

La partita sarà visibile in chiaro su Rai Due a partire dalle 11 ora italiana, oltre che su RaiPlay in streaming su tutte le piattaforme supportate.

