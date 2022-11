Andrea Bosco(Tuttojuve): “Tanto per cambiare De Laurentiis…”

Andrea Bosco, noto giornalista, ha scritto un lungo articolo sulle colonne di Tuttojuve. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato da Persemprenapoli.it

“In tutto questo fa un immenso rumore il silenzio della politica italiana (da destra a sinistra) del Coni, ma soprattutto della Federazione e della Lega. Sinedrio quest’ultimo, dove tanto per cambiare sono volati gli stracci, ancora una volta tra De Laurentiis e Lotito, non senza che il presidente del Napoli avesse (pur esagerando nei toni) le sue ragioni. Vi chiederete: ma la Juve? Abbiate pazienza. Date una mano alla civiltà. Inondate di mail e di lettere le redazioni e gli uffici della Federazione. Chiedendo venga presa posizione contro Mondiale. E soprattutto che la cosa non si ripeta nel 2030. Per l’edizione assegnata al Qatar le “ruote“ furono unte. Potrebbe capitare ancora. Quindi, civiltà: quella dimostrata dai tifosi del Giappone. Che dopo aver assistito alla vittoria a sorpresa della propria squadra contro la Germania, hanno ripulito fino all’ultimo centimetro le tribune sulle quali avevano esultato. Dalle loro parti usa in questo modo”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati